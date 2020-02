Jérémie a "vu noir" quand il a remarqué qu’un couple faisait l’amour chez lui devant sa sœur.

On le sait tous : l’alcool échauffe les esprits, voire les sens, et diminue les inhibitions. Si l’on y ajoute le manque de sommeil, le cocktail peut être explosif. Jérémie, en dernière année dans une filière universitaire pointue, peut en témoigner. Il est jugé, en procédure accélérée, pour des faits de coups et menaces.