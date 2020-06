Il est 9 heures précises, la salle d’audience du tribunal de Première Instance de Bruxelles est pleine.La chaleur incommode une partie des personnes présentes, mais Ernest*, lui, semble plutôt décontracté et attend patiemment son tour en échangeant quelques mots avec son avocat. L’homme d’une cinquantaine d’années se lève lorsque le président de la chambre s’adresse à lui. Il ajuste sa veste de costume et esquisse un léger sourire lorsqu’on évoque le litige qui le concerne, une série d’affaires d’escroquerie et de fraude à la TVA.

Les sommes en jeu sont conséquentes, mais Ernest ne sourcille pas. D’ailleurs, il a déjà été condamné à 30 mois de prison, mais a bénéficié d’un sursis probatoire de cinq ans. Et s’il est présent aujourd’hui, c’est parce que le 4 juin 2019, un rapport établi par son assistante de justice estime qu’aucune guidance n’est possible avec Ernest. En cause : l’homme a littéralement disparu du jour au lendemain.