Croquis de justice : “Les vols ont eu lieu alors que la police écoutait ?” Judiciaire Maryam Benayad

© BELGA

La cible des malfrats ? Les colis stockés dans des camions en transit chez nous. Les voleurs ne recherchaient pas de lots précis, mais des choses à subtiliser et à revendre ensuite à bon prix. La longue liste d’objets volés et énumérés par le ministère public en atteste : vêtements de marque de luxe, bouteilles de vin et de champagne, cosmétiques, smartphones, tabac et même des ustensiles de cuisine. Il y avait de tout, tant que les objets volés pouvaient rapporter gros.