Depuis novembre 2019, Antonio et Diego* sont en prison. Sept mois de préventive suite à leur arrestation. À l’époque, les deux hommes roulent en voiture sur la chaussée de Ninove, à Molenbeek. La voiture zigzague et attire l’attention des policiers. Ces derniers arrêtent le véhicule, procèdent à un contrôle. Les deux comparses stressent, transpirent et éveillent la curiosité de la police. Les soupçons grandissent dans le chef des forces de l’ordre qui décident une fouille plus approfondie. Ce contrôle effectué un peu par hasard va conduire à la découverte de 33 140 euros en cash dans le véhicule. Diego possède deux téléphones sur lui. Dans son portefeuille, 2 000 euros en liquide. Louche pour les enquêteurs.