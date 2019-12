L’un porte un nom à consonance géorgienne, l’autre lituanienne. On va les appeler Boris et Vladimir. Ils ont environ 35 ans et s’expriment tous deux en russe par le truchement d’un interprète dont la voix couvre assez nettement celle de la procureure, un rien fluette. On les a extraits en même temps du cachot où ils croupissent depuis février dernier, lorsqu’ils ont été pris en flagrant délit de vol qualifié (autrement dit : de cambriolage) dans la région. Mais Vladimir n’en était pas à son coup d’essai, vu qu’il a déjà été condamné à 20 mois de prison pour des faits similaires en 2016. Entre-temps, il est rentré au pays mais n’a pas tardé à revenir en Belgique où, paraît-il, sa famille est établie de manière légale. Ses parents y sont même enterrés.