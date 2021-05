De plus en plus de laboratoires de drogue néerlandais en Belgique

Des laboratoires de drogue aux mains de criminels néerlandais font de plus en plus leur apparition à la frontière avec la Belgique et l'Allemagne, écrit vendredi la plateforme journalistique néerlandaise Pointer (KRO-NCRV). La police néerlandaise aurait, selon le média, du mal à suivre la croissance rapide du nombre de ces laboratoires de stupéfiants.