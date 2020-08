"Sur la base des informations reçues, la Commission d'avis et d'enquête décidera de la suite à donner à cette affaire", indique le CSJ.

Le Slovaque Jozef Chovanec est mort à l'hôpital en 2018, quelques jours après une intervention à l'aéroport de Charleroi. Cinq policiers avaient essayé de le retenir dans sa cellule et une policière a fait un salut hitlérien, comme on peut le voir sur les images diffusées la semaine dernière par Het Laatste Nieuws, La Dernière Heure et De Morgen. Deux officiers de police de haut rang ont déjà décidé de faire un pas de côté à la suite de cet incident.