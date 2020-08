L'action est dirigée contre l'Etat belge et la Région wallonne. Une décision sera rendue dans les prochains jours. La procédure a été introduite en référé compte tenu de l'urgence invoquée de pratiquer des tests de dépistage du Covid-19 lors du retour de vacanciers belges en provenance de zones classées rouges, ces régions où de nombreux cas de Covid-19 sont recensés actuellement.

Le docteur montois David Bouillon et son association médico-sociale Lagardère tentent d'obtenir du tribunal qu'il contraigne l'Etat belge et la Région wallonne à tester, aux aéroports, tous les passagers qui rentrent des zones rouges. Actuellement, les personnes rentrant de ces zones, par avion ou par d'autres moyens de transport, doivent passer un test à leur retour en Belgique et se mettre en quarantaine si elles sont positives au Covid-19. Mais tous ces vacanciers ne seront pas systématiquement contrôlés.