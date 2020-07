Le Fugitive Active Search Team (FAST) a pu arrêter le même jour deux condamnés en fuite, a fait savoir la police fédérale vendredi dans un communiqué.

Condamnés pour des faits différents, les fugitifs ont été arrêtés le 25 juin au terme d'un intense travail de recherche mené conjointement par la police locale et fédérale. Le premier fugitif, A. L., condamné à 10 ans d'emprisonnement pour tentative d'homicide, a pu être arrêté le matin du 25 juin à Flémalle. Le second fugitif, J. C., avait été condamné en 2018 à 17 ans d'emprisonnement pour homicide. Après une enquête de voisinage approfondie, le FAST est parvenu à le localiser sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Midi.

Le FAST est une unité dépendant de la police judiciaire fédérale. Il est chargé de rechercher activement des condamnés en fuite, des détenus qui se sont échappés et des fugitifs recherchés au niveau international par un autre pays et séjournant en Belgique. Le travail de cette unité spécialisée a, au cours des derniers mois, également permis l'arrestation de plusieurs fugitifs à l'étranger grâce à la collaboration avec des unités FAST étrangères, souligne la police fédérale dans le communiqué.