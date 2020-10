L'information a été confirmée par des sources judiciaires. On ne sait pas encore clairement comment le jeune homme de 27 ans a obtenu les photos. L'enseignante n'a pas encore porté plainte. Début octobre, G.R a été placé sous mandat d'arrêt mais libéré sous conditions peu de temps après.

Début septembre, des photos et vidéos de personnalités flamandes, des "BV's" (pour bekende Vlamingen), nues ont circulé sur les réseaux sociaux, principalement sur WhatsApp et TikTok. Les victimes ont été piégées par le faux profil d'une femme se faisant appeler Eveline. Celle-ci a approché trois BV's: Stan Van Samang, Peter Van de Veire et Sean Dhondt.

À la suite d'une plainte de Stan Van Samang, le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête judiciaire. Début octobre, deux suspects ont été arrêtés: G.R, 27 ans et un ami de 22 ans originaire d'Anvers.

Les deux hommes ont avoué les faits et G.R avait été placé sous mandat d'arrêt tandis que l'autre jeune homme avait été libéré sous conditions. G.R a aussi été libéré sous conditions quelques jours plus tard.

Le suspect principal aurait obtenu les photos de nu de personnalités via la technique du catfishing. Les victimes sont approchées par une personne avec un faux profil sur les médias sociaux qui leur soutire des informations. Pour attirer les personnalités dans son filet, G.R a utilisé des photos d'une enseignante gantoise de 24 ans. Au moins un BV a reconnu les photos de la jeune femme.

La justice examine si G.R a seulement utilisé des photos innocentes de l'enseignante ou s'il aurait aussi obtenu d'une manière ou d'une autre des photos de nu qui se trouvaient sur son ordinateur, qu'il aurait partagées.

Les avocats des deux suspects n'ont pas fait de commentaires.