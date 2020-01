Judiciaire Dossier de pédopornographie sans précédent en Belgique: des peines de dix à quinze ans requises BELGA

Le parquet a requis, vendredi, devant le tribunal correctionnel de Termonde, des peines entre 10 et 15 ans de prison, assorties d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines entre cinq et sept ans, à l'encontre de cinq prévenus qui comparaissent pour possession et diffusion de matériel pédopornographique, ainsi qu'incitation à la réalisation de telles images, et pour trafic d'êtres humains. Les prévenus se connaissaient, entretenaient des liens étroits et étaient régulièrement en contact, tant virtuellement que directement.