Droits des détenus: "J’ai annoncé au ministre de la justice que la désobéissance s’impose pour les avocats" Judiciaire07:05 Maryam Benayad

© BELGA

Après la réaction de la section belge de l'Observatoire International des Prisons (OIP) et la mise au clair de l'administration pénitentiaire, cette fois, c'est Michel Forges, bâtonnier de l’ordre français du barreau de Bruxelles qui s'exprime au sujet des détenus en détention préventive placés en isolement et privés de visite, notamment celle d'un avocat. Il dénonce lui une situation "absurde et inacceptable pour les droits des citoyens". Une lettre à été envoyée au ministre de la justice Koen Geens (CD&V)