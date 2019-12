"Vous avez vraiment frappé Madame avec un rouleau à pâtisserie" ? La question de la présidente du tribunal, qui a planté son regard dans les yeux du prévenu, est directe.

La juge vient d’énoncer les trois préventions auxquelles doit répondre Jesus : coups et blessures avec incapacité, détention arbitraire et port d’arme par destination, à savoir un manche de brosse en bois, un manche de brosse en alu et un rouleau à pâtisserie.

Jesus, qui porte la tenue gris souris de détenu, ne parle qu’espagnol. Il est assisté d’une interprète. Il lève à peine les yeux pour répondre : "La brosse, oui, mais pas le rouleau à pâtisserie."