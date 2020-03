Judiciaire "En 2020, l’immunité parlementaire demeure une nécessité démocratique" Jean-Claude Matgen

Pour Marc Verdussen, professeur de droit constitutionnel à l’UCLouvain et directeur du Centre de recherche sur l’État et la Constitution, et Marie Solbreux, assistante au sein de ce centre, pas de doute : il faut se garder de mettre fin aux immunités parlementaires afin de se prémunir contre d’éventuels dérapages de magistrats et, surtout, contre l’évolution inquiétante de l’État.