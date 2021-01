La vie est (encore plus) dure dans les prisons par temps de coronavirus. Deux dispositions ont été prises au cours de cette seconde vague pour relâcher la pression sur les établissements pénitentiaires. Quelque 135 condamnés qui n’avaient plus que six mois, ou moins, à purger ont été libérés de manière anticipée. Et 315 autres ont bénéficié d’une interruption de peine (provisoire). Mais au total, ces mesures n’ont que peu d’effet sur la surpopulation carcérale. Lundi, on comptait 10 401 détenus pour 9 400 places…