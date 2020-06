La ministre flamande de la Justice Zuhal Demir (N-VA) a critiqué mardi une précédente peine infligée au suspect de l'enlèvement d'un garçon de 13 ans retrouvé lundi à Genk. Un des suspects de l'enlèvement fait partie de la mouvance islamiste radicale et a été reconnu responsable de l'envoi de combattants djihadistes en Syrie. Khalid Bouloudo a ainsi déjà fait l'objet d'une condamnation à trois ans de prison avec sursis.

"Je trouve incompréhensible que l'homme en question, qui est membre d'une organisation terroriste, reçoive une peine aussi légère", a déclaré la ministre Demir à la VRT. "Il a violé les conditions (de son sursis) en décembre. Je pense que c'est la logique même que quelqu'un qui viole ses conditions finisse simplement en prison. Malheureusement, cela ne s'est pas produit ici. Je ne peux rien y faire, sauf demander que la justice devienne une compétence flamande", a-t-elle déclaré. La ministre régionale n'est compétente que pour la justice administrative, les maisons de justice et la surveillance électronique.

La critique par une ministre d'une décision de justice est inhabituelle, compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs.

Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril, des individus masqués et lourdement armés sont entrés au domicile d'une famille à Genk et ont emmené de force le fils de 13 ans. De nombreux contacts ont ensuite eu lieu entre la famille et les ravisseurs qui exigeaient des millions d'euros de rançon pour libérer leur otage. Après le versement d'une partie des sommes exigées, le jeune homme a été libéré lundi après minuit.