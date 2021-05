Invité sur le plateau de LN24 le 4 mai dernier, l’avocat Jean-Pierre Buyle, ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles, affirmait que la Belgique faisait partie des cancres européens en matière de budget alloué à la justice. Exprimée de la sorte, cette sentence est fausse, le budget alloué au système judiciaire belge est au-dessus de la moyenne européenne, mais il reste faible par rapport à son niveau de richesse, et les moyens humains manquent.

Invité par la chaîne de télévision LN24 le 4 mai dernier, l’avocat et ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles, Jean-Pierre Buyle était interrogé sur l’actuel plan de numérisation de la Justice belge. Plan qui prévoit notamment l’octroi aux cours et tribunaux de 12 000 nouveaux ordinateurs portables, cette année. Très critique sur le retard pris par la Belgique par rapport à ses voisins européens, M. Buyle a déclaré ceci : “Si vous prenez le Conseil de l’Europe, les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, la Belgique elle est où ? Elle est dans le bas de gamme : on est dans les derniers qui mettent des moyens dans la justice. Le budget de l'Etat pour la justice c’est 1,9 milliards d’euros.”

La Belgique “dans les derniers qui mettent des moyens dans la justice” ? Faux

(...)