Judiciaire Unque vient de publier le Conseil de sécurité des Nations unies met en garde contre un risque d'attentat avant la fin de l'année. L’Onu soupçonne que le groupe Etat islamique, dont de nombreux combattants étrangers sont toujours en vie, "". Il pourrait agir "", "".

Faut-il donc s'inquiéter d'attaques en Belgique? Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, était l'invité de Bel RTL ce mardi matin et il a été interrogé sur le sujet. Selon lui, il faut tempérer ce rapport de l'ONU.

"C'est un rapport qui reprend des informations venant de différents services nationaux et si vous allez sur le site du centre de crise en Belgique ou de l'OCAM, vous verrez que l'on donne les mêmes informations", explique le ministre libéral. "Il n'y pas de raison de penser qu'aucun terroriste n'est présent aujourd'hui en Europe. Nous sommes très attentifs à la situation. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un niveau 2 généralisé en matière de menace, mais surtout un niveau 3 pour toute une série de sites et de lieux qui peuvent faire l'objet d'une attention particulière. La menace est réelle, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une crainte plus forte aujourd'hui qu'hier. Simplement, il faut se rendre compte que la lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine"