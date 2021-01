François Fornieri et Pierre Meyers, arrêtés vendredi dans l'affaire Nethys, sont tous deux détenus à la prison de Marche-en-Famenne affirme l'agence Belga. C'est ce que confirme le directeur de la prison, Frédéric de Thier,à nos confrères de Sudpresse.



L'homme d'affaires liégeois François Fornieri, ancien président du comité d'indemnisation des Nethys intercommunautaires de Liège, et Pierre Meyers, ancien président du conseil d'administration, ont été arrêtés vendredi après deux jours d'interrogatoires pour détournement de fonds par une personne exerçant une fonction publique et abus de biens sociaux. Frédéric de Thier a souligné qu'aucun des deux hommes ne bénéficiera d'un traitement préférentiel.

L'affaire Nethys, du nom de la société privée à fonds publics appartenant à l'intercommunale Enodia (anciennement Publifin), s'est soudainement accélérée cette semaine avec l'arrestation de plusieurs ex-directeurs.