Le baron de la drogue anversois Nordin E.H. a été arrêté à Dubaï aux Émirats arabes unis, a confirmé le parquet d'Anvers jeudi. Le parquet va désormais officialiser la suite de la procédure.

L'homme de 32 ans a été arrêté dans le cadre d'une affaire de trafic international de cocaïne, mais pourrait également être impliqué dans plusieurs actes violents survenus à Anvers et dans les environs, a expliqué le parquet. Des dizaines d'attaques s'y sont déroulées ces dernières années, probablement liées au milieu de la drogue et notamment menées au moyen de grenades.

L'arrestation a pu se faire grâce à la coopération, entre autres, du parquet fédéral, de l'ambassadeur des Émirats arabes unis et de différents services de police internationaux, dont Interpol et la police judiciaire fédérale d'Anvers. "C'est l'une des premières fois qu'une personne recherchée par notre pays peut être arrêtée à Dubaï", se réjouit le parquet d'Anvers. "Nous espérons que cette coopération se poursuivra et que nous pourrons compter sur la coopération des autorités et des forces de police des Émirats arabes unis pour appréhender les personnes que nous recherchons", a conclu le ministère public.