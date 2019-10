Un homme originaire de Nieuport, à la Côte, a été escroqué de 750 euros après avoir posté une annonce sur un site de vente en seconde main. "Soyez vigilants, ne cliquez jamais sur des liens inconnus et ne transmettez jamais des données bancaires sensibles", conseille la police de la zone Westkust qui rapporte l'information. Le quadragénaire victime de l'escroquerie souhaitait vendre un casque de moto. Il a été contacté par un individu soi-disant prêt à le lui acheter immédiatement. Le prétendu acheteur lui a alors expliqué avoir lui-même été victime d'escroqueries dans le passé et a demandé au vendeur de cliquer sur un lien pour prouver ses bonnes intentions. L'habitant de Nieuport a ensuite dû payer un centime d'euro et donner deux codes à l'aide de son lecteur de carte bancaire.

Grâce à ce procédé, l'arnaqueur a obtenu les coordonnées bancaires de sa victime et lui a volé environ 750 euros.

La police invite les personnes victimes de faits similaires à se signaler. Mais le plus urgent dans une telle situation est bien évidemment d'informer sa banque et de faire bloquer sa carte bancaire.