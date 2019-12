Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, ira en appel de jugement rendu par le tribunal de police ce 3 décembre dans le dossier de l'accident de Buizingen. "Nous avons analysé toutes les possibilités pour ne pas faire appel mais nous y sommes contraints. Il ne s'agit pas de contester la responsabilité dans l'accident mais bien la motivation du jugement. Cela ne met donc pas en péril l'action civile. Les victimes seront indemnisées. Mais les motivations du jugement nous empêcheront d'effectuer nos missions de service public", avance Arnaud Reymann, porte-parole.

Un impact considérable sur la circulation des trains

Si le jugement devait être appliqué, Infrabel devrait réorganiser les systèmes d'aiguillages et installer des protections sur 80 % du réseau ferré. Or, un tel projet aurait un impact considérable sur les voyageurs et la circulation des trains. Pour calculer cet impact, Infrabel a étudié deux cas, sur les grills de Hal et de Bruxelles. "Pour le grill de Hal, il faudrait réaliser des travaux afin de construire des ouvrages de franchissement. Il faudrait au moins dix ans pour effectuer ces travaux, période pendant laquelle le trafic dans le grill doit être diminué d’environ 60%, afin de respecter la motivation du jugement. Pour le grill de Bruxelles, cette diminution est de l’ordre de 66%. Un train sur trois qui circule aujourd’hui en Belgique passe par ce grill : il faut donc revoir le trafic au niveau national. Parmi les trains qui ne pourront plus opérer de Bruxelles : les TGV, les Thalys, Eurostar, les trains de pointe ainsi que les trains vers Mons, Tournai, Namur et Dendermonde. En conséquence, dans la jonction Nord-Midi, seuls 400 trains pourraient circuler chaque jour au lieu des 1200 actuellement. Ces effets, si Infrabel ne fait pas appel du jugement, devraient être applicables dès le 2 janvier à 16h", indique l'entreprise dans un communiqué de presse.