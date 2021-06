Cela fait un mois que le militaire extrémiste Jürgen Conings est traqué. Présenté comme un individu capable d’une attaque terroriste, il court toujours dans la nature avec des armes de guerre.

À ce stade, aucun scénario ne peut être biffé. Mais pour Pierre Thys, criminologue à l’ULg et membre du Centre d’étude sur le terrorisme et la radicalisation (CETR), " l’hypothèse la plus probable est qu’il est vivant et en fuite à l’étranger ".