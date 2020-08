Koen Geens sur l'affaire Chovanec: “Je regrette que cela n’a pas davantage attiré mon attention, mais je reçois énormément d'e-mail” Judiciaire05:40 Maryam Benayad

© BELGA Vingt-six questions étaient prévues à destination du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur.

Elle était réclamée depuis le 19 août, jour où les images de l’arrestation tragique de Jozef Chovanec en février 2018 à l’aéroport de Charleroi ont été publiées avant de faire le tour du monde. Réclamée mais aussi très attendue, cette fameuse commission parlementaire Intérieur et Justice était prévue à 10 h 15 ce mercredi. Elle a démarré avec 15 minutes de retard dans une salle comble. Face aux députés, le ministre de la justice Koen Geens (CD&V) et Pieter De Crem, ministre de l’Intérieur (CD&V) ont répondu à une série de questions – 26 au total prévues à l’agenda. Une interrogation était au centre des préoccupations : deux ans et demi après la mort de Jozef Chovanec, qui était au courant de cette affaire et quelle suite y a-t-on donné ?