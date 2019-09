Le 11 septembre 2017, à 19 h 59, le service 101 du Hainaut reçoit un appel d’une personne indiquant qu’il a tué le bourgmestre de Mouscron dans le cimetière de la commune de Luingne.

Alfred Gadenne gît, la gorge tranchée

Cette personne s’appelle Nathan Duponcheel. Il a 18 ans. Des policiers se hâtent vers le cimetière. Ils remarquent d’abord le vélo et le sac à dos de Nathan, avant de le voir, à dix mètres de là, tenant dans une main un téléphone portable et dans l’autre un cutter recouvert d’un tissu blanc maculé de sang. Il est blessé au bras. Il n’oppose aucune résistance et se couche face contre terre après avoir jeté son cutter à terre. (...)