Le 25 septembre 2019, La Libre révélait que des magistrats néerlandophones tentaient, devant le Conseil d’Etat, d’obtenir l’annulation des nominations, décidées en avril, de la première présidente de la cour d’appel de Bruxelles, la francophone Laurence Massart (en photo), et du premier président de la cour du travail, le francophone Marc Dallemagne. On vient d’apprendre que vendredi 3 janvier, la Ve chambre du Conseil d’Etat, composée majoritairement de magistrats flamands, a décidé d’annuler l’arrêté royal désignant, pour cinq ans, M. Dallemagne comme président de la cour du travail. Ce qui est cohérent avec sa décision, prise en juin 2019, d’annuler la publication de la vacance de place de président de la cour du travail, au terme d’une procédure dite de “débats succcincts”, procédure qui prive le défendeur de la possibilité de se battre avec toutes ses armes.

Un sursis pour Laurence Massart

En ce qui concerne Laurence Massart, le Conseil d’Etat a décidé de rouvrir les débats et d’interroger, à la demande de Mme Massart elle-même, la Cour constitutionnelle sur la conformité du régime légal avec le principe constitutionnel de l’égalité.

M. Dallemagne n’avait pas demandé que le Conseil d’Etat pose cette question à son sujet et l’instance ne pouvait le faire de sa propre initiative.

Pour rappel, à Bruxelles, la nomination des chefs de corps a toujours répondu à un savant dosage entre néerlandophones et francophones. Depuis 2014, à la cour d’appel et à la cour du travail, la durée des mandats de chefs de corps est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

Si Luc Maes (FR), président de la cour d’appel, et Anne Sevrin (FR), présidente de la cour du travail, ont décide de prendre leur retraite en 2019, Johan Delmulle (NL), a, lui, demandé et obtenu la prolongation de son mandat de procureur général près la cour d’appel.

Afin de ne pas rompre l'équilibre linguistique, le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) avait ouvert la place de président de la cour d’appel et celle de président de la cour du travail à des candidats du rôle francophone, bloquant leur mandat à 5 ans non renouvelables. Laurence Massart et Marc Dallemagne avaient été désignés.

Ces désignations ont fâché au nord du pays. L’association des magistrats néerlandophones et son président, Dirk Van Overloop, ont attaqué l’acte par lequel le ministre avait publié la vacance de la place de président de la cour du travail puis ils ont introduit un recours en suspension et en annulation contre les nominations de Mme Massart et de M. Dallemagne. Avec les résultats que l’on sait.

Une désignation “frappée d’irrégularité”

Le Conseil d’Etat a estimé, qu’en vertu de la législation concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, c’est l’alternance linguistique qui s’applique et que les chefs de corps successifs doivent appartenir à un régime linguistique différent. Dès lors, seul un premier président appartenant au régime linguistique néerlandais pouvait être désigné à la cour du travail de Bruxelles en remplacement de la magistrate francophone qui n’avait pas demandé le renouvellement de son mandat.

Il ajoute que l’annulation de l’avis de vacance “a pour effet que l’appel aux candidats a disparu rétroactivement” et que la désignation, fondée sur cet avis, de M. Dallemagne comme président de la cour du travail “est frappée d’irrégularité et doit être annulée”. Il va même plus loin puisqu’il considère que la nomination de M. Dallemagne comme conseiller à la cour du travail a été entachée de la même irrégularité.

Lorsque le cas de Mme Massart a été évoqué devant le Conseil d’Etat, le conseil de la magistrate, Me Jean Bourtembourg, s’était demandé pourquoi le ministre de la Justice n’avait pas pris une initiative législative permettant à deux candidats d’un même rôle linguistique de se succéder. Le Conseil d’Etat estime d’ailleurs qu’une intervention du législateur devrait s’imposer, notamment parce que les règles du renouvellement des mandats doivent être mises en conformité avec le régime garantissant un équilibre permanent entre les chefs de corps.

Un équilibre qui risque d’être rompu, les postes-clés de la justice bruxelloise étant bientôt promis à des magistrats flamands dans leur écrasante majorité (première présidente de la Cour de cassation, procureur général près la cour d’appel président de la cour du travail et, sans doute, président de la cour d’appel).