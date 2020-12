La défense s’exprime au procès d’Anvers : "La bombe n’était pas une bombe" Judiciaire Christophe Lamfalussy

© AFP Le palais de justice d’Anvers est sous haute surveillance pour ce procès de terrorisme hors-norme. L’ensemble du parvis est quadrillé par des policiers armés de mitraillettes.

L’attentat que voulaient commettre les services secrets iraniens à Villepinte en France, le 30 juin 2018, n’avait pour d’autre but que de "faire du bruit" et de " discréditer" l’opposition iranienne, les Moudjahidines du Peuple (MEK) qui organisaient ce jour-là leur grand meeting annuel. C’est la version donnée, jeudi devant le tribunal correctionnel d’Anvers, par les avocats du couple irano-belge qui figure parmi les quatre accusés : le diplomate-espion iranien Assadollah Assadi et trois Belges d’origine iranienne.