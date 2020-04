Le tribunal civil de Bruxelles a déclaré non fondée l'action en responsabilité intentée contre l'État belge par la mère du jeune Ismaïl parti en Syrie.

L'adolescent de seize ans, qui gravitait autour du prédicateur Jean-Louis Denis, avait pris un avion à destination d'Istanbul le 4 avril 2013, avec Bilal, son camarade de l'Athénée Fernand Blum à Schaerbeek. La mère d'Ismaïl, qui n'a plus de nouvelles de son fils depuis 2017, estimait que l'État belge avait une responsabilité dans ce départ. Elle a mandaté son conseil, Me Alexis Deswaef, pour faire appel du jugement. Le tribunal a estimé que rien dans le dossier ne permettait d'établir que l'État belge savait qu'Ismaïl était radicalisé et prêt à partir pour rejoindre le jihad en Syrie. Il a également considéré que rien ne permettait de mettre en cause les services douaniers de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que les autorités consulaires belges en Turquie, pays par lequel le jeune homme avait transité avant de passer en Syrie.

La maman d'Ismaïl avait introduit, en avril 2019, une action en responsabilité contre l'État belge, estimant que celui-ci n'a pas empêché le départ de son fils vers la Syrie alors qu'il en avait les moyens.

Ismaïl était parti avec un de ses amis, Bilal - lui aussi âgé de seize ans et élève à l'Athénée Fernand Blum à Schaerbeek - le 4 avril 2013, à destination de la Turquie, en vue de passer la frontière vers la Syrie. Ils avaient fréquenté Jean-Louis Denis, condamné pour des faits de terrorisme, et son association "Resto du Tawhid".

La maman d'Ismaïl avait expliqué avoir tout fait pour empêcher son fils de se rendre en Syrie, où son autre enfant, Zacharia, âgé de 23 ans à l'époque, venait de partir.