La police locale d'Anvers recherche deux mineures d'âge portées disparues depuis lundi.

Elles ont été aperçues pour la dernière fois aux abords de la station de métro Plantin. La police évoque une disparition inquiétante. Aya Talhi (13 ans) et Aya El Ouakili Zaidi (12 ans) ont quitté leur domicile lundi pour se retrouver et prendre le tram vers 14h00 en direction du centre-ville. Elles devaient rentrer chez elles entre 16h30 et 17h00, mais ne l'ont pas fait et jusqu'ici, on est sans nouvelle d'elles.

Aya Talhi mesure 1m69 et a des yeux noirs. Elle est de corpulence maigre et a des longs cheveux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon brun, un t-shirt blanc et un pull blanc, avec des chaussures de sport de marque Nike. Aya El Ouakili Zaidi mesure 1m70 et est de corpulence normale. Elle a des yeux bruns et de longs cheveux bruns. Elle portait un voile bleu, une veste de training Nike et un pantalon de training Adidas avec des bandes rouges et blanches.

Toute personne disposant d'informations sur ces jeunes filles peuvent prendre contact avec la police (0800/30.300 ou opsporingen@police.belgium.eu).