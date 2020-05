Les plaintes réalisées depuis son domicile sont élargies à une nouvelle série d'infractions en cette période de crise afin de respecter les distances physiques annonce la police fédérale

La police dit vouloir améliorer son offre de services en élargissant ses possibilités digitales. Dès ce vendredi, toute une nouvelle série d'infractions peuvent donc être signalées en ligne via Police on web. Des plaintes à distance destinée à faciliter la vie des citoyens en cette période de crise sanitaire. "Cela permet d'éviter les déplacements non essentiels vers les commissariats de police pour les déclarations non urgentes, celles qui ne nécessitent donc pas une intervention policière immédiate", précise la police fédérale dans son communiqué.

De manière temporaire, dans un premier temps du moins, vous pourez donc désormais porter plainte depuis votre salon pour : des coups et blessures, des menaces, des faits de harcèlement, des vols sans violence, des cas d'escroquerie et des pertes d'objets ou de documents, y compris la carte d'identité ou les documents de bord, précise encore la police fédérale.

Une nouvelle série d'infractions qui vient s'ajouter à celles pour lesquelles il était déjà possible de déposer plainte en ligne comme les vols de vélo, le vandalisme, les dégradations ou encore les vols à l'étalage.

"L’élargissement de l’application Police on web est une étape extrêmement importante dans le cadre des services rendus aux citoyens. Les services sont ainsi non seulement joignables jour et nuit mais ils garantissent également une sécurité optimale pour les citoyens et les policiers en raison de l’absence de contact physique. À l’heure où nos policiers sont en première ligne dans la lutte contre le COVID19, cette application nous permet en outre de mobiliser nos hommes et nos femmes encore plus efficacement sur le terrain plutôt qu’au bureau de police.", précise le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem dans le communiqué envoyé par la police fédérale qui donne également la parole au ministre de la Justice, Koen Geens : "Toutes les infractions sont graves, y compris celles qui peuvent être perçues comme non urgentes. Je me réjouis de voir que la police a décidé de développer Police on web, en concertation avec les procureurs généraux. Durant la crise du coronavirus, les personnes qui ont été escroquées ou volées sans violence, par exemple, peuvent le signaler en ligne. S'attaquer à un délit commence en le signalant. Cette transformation numérique rend la police encore plus accessible aux citoyens et s'inscrit parfaitement dans la numérisation de la perception des amendes pénales. Ensemble, la police et la justice s’engagent pour vous.".