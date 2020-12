La zone de police Bruxelles Capitale Ixelles n'utilisera pas de drones pour le réveillon Judiciaire Maryam Benayad

© BELGA

Les “lockdown party” sont-elles plus nombreuses ou simplement plus visibles ? Pour Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles, il n’y a pas d’éléments statistiques qui permettent de mesurer le phénomène. “ Mais ce qui est certain, c’est que la médiatisation rend ces événements plus visibles", explique le porte-parole. Il évoque également une adhésion de la population qui diminue, ce qui augmente les verbalisations. Mais il n'y aura pas pour autant de drones qui voleront au-dessus de la zone de police.