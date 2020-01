La loi, qui a été modifiée l’an dernier, permet désormais des dispositions bien plus larges.

Il y a eu 54 956 mandats de protection extrajudiciaire enregistrés l’an dernier, soit 48,2 % de plus qu’en 2018, indique la Fédération du notariat de Belgique. Un tel mandat permet au citoyen de protéger son avenir en anticipant sa future incapacité pour cause de maladie, d’accident, etc.

Le citoyen charge alors la personne de son choix (le mandataire) de gérer (une partie de) son patrimoine directement ou dès le jour où il n’en sera plus capable.

Le mandataire peut notamment payer des factures, gérer des comptes bancaires, percevoir des loyers et des pensions, vendre ou louer la propriété sous certaines conditions. Dans la pratique, cette tâche est souvent confiée au partenaire ou aux enfants.

Pour qu’il produise ses effets, le mandat doit ensuite être enregistré par un notaire ou par le greffe de la justice de paix.

La hausse enregistrée l’an dernier s’explique par un changement législatif. Désormais, le mandat de protection extrajudiciaire offre des possibilités supplémentaires. Avant, il ne permettait que de régler des questions de patrimoine : gestion des comptes bancaires, vente d’un bien immobilier, paiement de factures, etc.

Désormais, des dispositions concernant la personne sont également prévues. Les citoyens peuvent par exemple décider à l’avance dans quelle maison de repos et de soins ils souhaitent aller, ou autoriser les mandataires à chercher eux-mêmes un établissement qui correspond aux critères et aux possibilités financières définies par la personne qui établit le mandat.

"J’ai adapté la loi l’année dernière, les citoyens doivent pouvoir prendre leur avenir en main. Je me réjouis de voir que 50 % de citoyens en plus ont recours à la procuration de soins", a commenté le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) sur Twitter.