Maurice Krings, le nouveau bâtonnier de Bruxelles veut sévir contre le harcèlement des avocates JudiciaireInterview Maryam Benayad

© Marie Russillo

Michel Forges cède sa place de bâtonnier à Maurice Krings ce mardi. À quelques heures de son entrée en fonction, Maurice Krings nous reçoit dans son futur bureau qui jouxte la salle du Conseil de l’Ordre. C’est là qu’ont lieu les réunions du bâtonnier et de son conseil. Parmi ses objectifs, lutter plus encore contre le harcèlement des avocats et atténuer la crise qui est également économique au sein de la profession. Le nouveau "chef" des avocats bruxellois a aussi quelques mots à propos du ministre de la Justice, Koen Geens, "un peu trop hyperactif" selon Maurice Krings.