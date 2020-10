Ce lundi, un collectif composé d'académiques et de juristes flamands avait décidé de contester l'instauration d'un couvre-feu en Belgique. Selon ces citoyens, l'entrée en vigueur d'une telle mesure contrevenait entre autres au principe de liberté de circulation, pourtant inhérent à la Constitution belge.", invoquait le collectif.

Le Conseil d'Etat a rendu son verdict ce vendredi, et a jugé irrecevables les arguments du collectif. "Le Conseil d'État est d'avis que les requérants ne démontrent pas que le couvre-feu viole un certain nombre de dispositions constitutionnelles, la liberté de la personne et le droit au respect de la vie privée. Le Conseil d’État a toutefois considéré que cet inconvénient ne résulte pas de cet acte, eu égard à la large médiatisation réservée à l’ensemble de cette affaire", a-t-il été précisé. Le recours est donc purement et simplement refusé.