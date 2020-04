Une proposition de loi Ecolo-Groen, visant à revoir le supplément de pension des anciens mineurs de fond, a été approuvée mardi en première lecture en commission des Affaires sociales de la Chambre. Un "énorme pas en avant dans le dossier", selon la députée verte Barbara Creemers, qui estime que les anciens mineurs campinois "recevront enfin la pension à laquelle ils ont droit".

En cas d'adoption définitive du texte, il aurait une conséquence financière pour les anciens mineurs des mines limbourgeoises, les dernières à cesser leurs activités en Belgique. Ces mineurs avaient pu partir à la pension après 25 ans de travail dans les mines, soit une carrière moins longue que ce qui était précédemment requis. Depuis les années '90, on leur accorde cependant un supplément de pension, censé remplacer des années "fictives" de travail qui porterait leur carrière à 30 ans. Mais le texte a été mal interprété dans l'arrêté royal correspondant, établissant la méthode de calcul de ce supplément de pension. Selon le Cercle des mines de charbon de Campine, qui représente les anciens mineurs limbourgeois, ces derniers estiment perdre ainsi en moyenne 210 euros par mois. Le texte de la proposition de loi a été imaginé en collaboration avec des experts de la KULeuven, et a été également porté par les socialistes, le PTB et le CD&V.