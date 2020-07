Une voiture de police patrouille aux alentours de son domicile à Anvers.

Selon nos confrères flamands, une protection à son encontre est nécessaire en raisons de "plans tangibles de l'extrême droite."

Le virologue, connu pour ses sorties sur les réseaux sociaux contre la N-VA et le Vlaams Belang, a commenté la situation auprès du média flamand et n'est pas surpris: "Je suis l'extrême droite depuis plus de 30 ans, et je sais que c'est beaucoup de paroles et peu d'actes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'est jamais assez prudent".

Marc Van Ranst refuse toutefois de verser dans la peur: "La peur est un mauvais conseiller, mais heureusement, ces dernières années, j'ai fait pousser de la peau d'éléphant", sourit-il. "De plus, depuis l'apparition de la pandémie, ma foi en l'humanité est plus forte que jamais. Ces derniers mois, j'ai vu tant de merveilleuses initiatives provenant de différents coins du pays qui témoignent de la solidarité. C'est la meilleure réponse à la polarisation de notre société",