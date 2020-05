Les audiences devraient retrouver progressivement leur rythme normal à partir du 11 mai.

En mars, le Collège des cours et tribunaux avait adopté une circulaire aux termes de laquelle les cours et les tribunaux étaient en quelque sorte entrés en confinement. Depuis, seules les audiences "urgentes" étaient organisées et les palais de justice vivaient au ralenti. Le secteur judiciaire sortira toutefois progressivement de sa torpeur dans les jours qui viennent. Cette reprise fait suite à une communication du collège transmise jeudi.