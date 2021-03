Ces données feront désormais l'objet d'une enquête complémentaire en Belgique. La police demande aux personnes et entreprises qui auraient utilisé les services de SKY ECC "à des fins légitimes" de le déclarer. "Les données collectées seront sécurisées après vérification par le juge d'instruction et ne feront plus l'objet d'une enquête policière plus approfondie. Ceci à des fins de protection de la vie privée", ajoute la police à la requête du parquet fédéral et du juge d'instruction.

Ces utilisateurs peuvent prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800.30.300.

Une opération de très grande ampleur a été menée mardi pour démanteler la société Sky ECC, une organisation qui fournit des téléphones cryptés partout dans le monde. L'objectif de l'opération était également d'identifier les organisations criminelles qui se servent du logiciel de cryptage de Sky ECC. Jeudi, 17 des 28 suspects interpellés ont été placés sous mandat d'arrêt. Ils sont inculpés entre autres d'appartenance à une organisation criminelle et de blanchiment.