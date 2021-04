Sur le banc des prévenus, il y a Thomas, Lydie, Vincent, Enzo et Amaury. Ils ont entre 22 et 25 ans. Deux travaillent et trois sont toujours aux études. Ils répondent d’homicide involontaire par défaut de prévoyance et/ou de précaution.

La victime, Axel Leroy, suivait un bac en automobile à la Haute école de Liège. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2018, il a succombé après une absorption massive d’alcool en compagnie des cinq prévenus.