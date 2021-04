L'ACV-CSC Services publics estime qu'il est temps de prendre les choses en main. Les prisons sont de plus en plus confrontées aux foyers de Covid-19, qui provoquent le confinement complet de certaines ailes, voire d'établissements entiers, pointe-t-il.

Le décès d'un membre du personnel de la prison de Gand, survenu la veille, a de plus été annoncé jeudi.

Le syndicat chrétien ne tolère pas que les membres du personnel pénitentiaire bénéficient d'un régime différent selon l'endroit où ils travaillent. Ceux de Bruxelles ont récemment été vaccinés en tant que groupe prioritaire, ce qui n'est pas le cas de ceux de Flandre et de Wallonie.

"Avec nos collègues des autres syndicats, nous plaidons depuis des mois pour que les prisons soient considérées comme une entité collective et que les personnes qui y travaillent et y vivent soient vaccinées en priorité", rappelle l'ACV-CSC Services publics.

L'administration pénitentiaire a affirmé jeudi qu'elle faisait tout son possible afin de vacciner le plus rapidement possible le personnel et les détenus. "Nous sommes en concertation permanente avec les autorités compétentes sur cette question. Mais c'est à elles que revient la décision de commencer la vaccination."