C’est un sujet qui peut être très chaud : de manière régulière, les décisions de libération conditionnelle font la Une et émeuvent l’opinion. Il suffit de penser à la libération conditionnelle de Michelle Martin, qui a abouti à un durcissement de la législation, ou à celle, plus récente et quasi en fin de peine, de Michel Lelièvre, qui fut menacé et agressé après avoir quitté la prison.