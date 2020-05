Les présidents des tribunaux de l'entreprise francophones s'attendent à une hausse de 30% de procédures en réorganisation judiciaire (PRJ), bien que la tendance soit difficile à chiffrer, mais sont prêts à gérer le choc, rapporte L'Echo jeudi.

Ces procédures permettent aux sociétés de redémarrer après avoir restructuré leurs dettes. Or tant les avocats et tribunaux interrogés par le quotidien s'attendent à une hausse des PRJ dans les semaines et mois à venir. "Entre les dents", selon L'Echo, les présidents des tribunaux de l'entreprise répondent même qu'ils estiment qu'elle sera de 30%.

A Bruxelles, le président du tribunal de l'entreprise francophone, Paul Dhaeyer, confirme déjà la tendance à la hausse. Durant le mois de mai 2019, il y a eu 4 demandes de PRJ. Pour le mois de mai de cette année, ils en sont à 11, un quasi triplement qui augure de cette hausse à venir.

"Nous sommes prêts à aménager les audiences si nécessaire", assure Dejan Savatic, le président du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon. Car si le nombre de PRJ va augmenter, il y a fort à parier que les demandes seront introduites au cours de l'été, une période habituellement calme.

Mais les présidents des tribunaux de l'entreprise ont accordé leurs violons et, si nécessaire, ils dédoubleront les audiences ou en aménageront de nouvelles. "Il s'agit de bon sens, c'est une position commune des tribunaux de l'entreprise", explique encore Dejan Savatic.