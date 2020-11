"Cela commence par des menaces, des insultes, des intimidations et cela peut virer au drame. Ce ne sont pas des épiphénomènes dans notre pays, mais une dure réalité qui a déjà coûté la vie à 17 personnes depuis le début de l’année. C’est 17 de trop", explique Margaux De Ré (Ecolo), députée bruxelloise et présidente de la commission Égalité des chances et droits des femme. " Aujourd’hui, le gouvernement fédéral a inscrit la lutte contre les féminicides comme une priorité et ça, c’est un fait majeur qui nous permettra d’avancer", rappelle Sarah Schiltz (Écolo), la nouvelle secrétaire d’État à l’Égalité des chances.