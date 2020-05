Silvio avait créé un groupe Facebook quelques jours à peine après la libération conditionnelle accordée à Michel Lelièvre qui avait purgé 23 des 25 années de la peine qui lui avait été infligée par les assises d'Arlon dans le dossier Dutroux.

L'intitulé du groupe Facebook ne faisait guère mystère de son objectif: "La traque de Michel Lelièvre à travers Bruxelles".

Quelques jours plus tard, Silvio avait été interrogé par La Dernière Heure. Il avait expliqué que "le but était de faire appel à la communauté pour parvenir à localiser le logement de Michel Lelièvre. Histoire de le faire bien ch…".

Il avait aussi confié au journal qu’une fois qu’une adresse de Michel Lelièvre avait circulé, "j’y suis allé faire le pied de grue durant deux bonnes heures. Cela n’a rien donné mais, si j’étais tombé dessus, je lui cassais la gueule".

D'autres personnes avaient par contre localisé Michel Lelièvre et avaient saccagé son logement.

La défense faisait valoir que Silvio avait tenté de calmer les 150 personnes qui avaient rejoint le groupe. Elle soulignait qu'il s'agissait d'un groupe privé et que, dès lors, la menace et le harcèlement ne pouvaient avoir atteint Michel Lelièvre.

"Poursuivre sans relâche"

Le tribunal a balayé cette argumentation, soulignant que l'intitulé même du groupe était claire et que le mot "traque" qu'il contenait impliquait une poursuite sans relâche.

Pour le tribunal encore, le fait que Silvio ait accepté 150 personnes dans son groupe Facebook privé montre clairement le harcèlement, d'autant que le but des réseaux sociaux est de susciter l'adhésion.

Lors de son interrogatoire à l'audience le 3 avril dernier, Silvio ne s'était pas départi de ses positions antérieures à l'égard de Michel Lelièvre, a relevé ans son jugement le tribunal: "Il minimise la portée de son comportement qui à ses yeux ne pose pas de problème".

Ce qui motive, aux yeux du juge, une peine sévère pour des préventions établies de menaces, de harcèlement et d'incitation à commettre des crimes et des délits. Seul le fait que Silvio n'a pas d'antécédents judiciaires justifie le sursis pour la peine de prison et les trois-cinquièmes de la peine d'amende.

Le tribunal a retenu la constitution de partie civile de Michel Lelièvre, qui se voit accorder l'euro symbolique qu'il demandait.