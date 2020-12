Mafia de la drogue à Anvers : "Pour les dockers et les employés du port, c’est de l’argent facile" Judiciaire03:22 Jacques Hermans

Le port d'Anvers est devenu la porte d'entrée de la cocaïne en Belgique et en Europe. La mafia y sévit. De plus en plus d'agents portuaires seraient impliqués. Un trafic qui peut rapporter gros.



3 Questions à Paul Valkeniers, CEO de CEPA, l’organisation centrale des employeurs du port d’Anvers.