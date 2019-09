Marc Dutroux a introduit une nouvelle demande de libération, rapporte la presse flamande, samedi.

Le tribunal de l'application des peines de Bruxelles se penchera sur son cas le 17 octobre prochain. L'homme séjourne à la prison de Nivelles et est incarcéré depuis 23 ans. Marc Dutroux a été condamné en 2004 à la prison à perpétuité pour les assassinats de Julie, Mélissa, An et Eefje. Laetitia et Sabine avaient été retrouvées vivantes à son domicile.

Une peine de perpétuité se traduit généralement par 30 années de prison. Une libération conditionnelle peut être demandée lorsque deux tiers de la peine ont été purgés.

En septembre de l'an dernier, Marc Dutroux avait annoncé avoir demandé au tribunal de l'application des peines de pouvoir faire appel à un collège d'experts qi devait examiner le risque de récidive.