Judiciaire Me Lionel Tricot, 75 ans de barreau et pilier du monde judiciaire anversois Jacques Hermans

Respecté, il lui arrive d’être encore aujourd’hui consulté par ses pairs même s’il ne plaide plus depuis quelques mois. Lionel Tricot demeure un pilier du monde judiciaire anversois. Plus de 75 années de bons et loyaux services comme avocat, le chiffre a de quoi donner le tournis. "C ela ne me dérange pas plus que cela", avoue-t-il.