Deux mineurs, âgés de 16 et 17 ans, ont été arrêtés dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le week-end dernier. Selon la RTBF, ils étaient soupçonnés de vouloir commettre un attentat en Belgique. L'information a été confirmée par le parquet d'Eupen.

Les deux jeunes auraient planifié une attaque au couteau visant des policiers. Ils auraient enregistré une vidéo dans laquelle ils prêtaient allégeance à l'organisation Etat Islamique, qui a revendiqué les attentats survenus à Vienne lundi soir. Ils ont été placés dans une institution pour mineurs.

Les arrestations sont le résultat d'une collaboration entre le parquet d'Eupen, le parquet fédéral, la Sûreté de l'État et la police judiciaire fédérale d'Eupen et de Liège, semble-t-il. "Grâce à cette bonne coopération, il a été possible d'intervenir très rapidement et de prévenir d'éventuels crimes. L'enquête est en cours mais comme elle concerne des mineurs, dont la vie privée et l'évolution psychosociale doivent être protégées, aucune autre information sur l'affaire n'est donnée".

En Belgique, l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) a décidé de maintenir le niveau de la menace terroriste à 2, soit un niveau moyen.