Un couvre-feu a été décreté sur tout le territoire dès le 19 octobre, entre minuit et 5 h du matin. La mesure a été avancée à 22 h une semaine plus tard, en Wallonie et à Bruxelles. Les Belges ont-ils bien respecté la mesure ? Entre le 19 octobre et le 2 décembre, 7 491 P.-V. pour déplacement non autorisés ont été dressés, nous assure la police fédérale. Une moyenne de 165 P.-V. par jour qui concernent le couvre-feu selon la police fédérale, à l’exception d’une marge d’erreur dans la catégorisation par les agents.

"La première semaine, on a eu 1 630 P.-V., puis 1 118 la seconde. Puis cela a été en diminuant, entre 900 et 1 000 ", précise la porte-parole de la police fédérale. "C’est beaucoup moins que durant le premier confinement car les limitations étaient d’application 24h/24."