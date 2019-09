Une aide sur mesure, unique en Europe, pour faire face au traumatisme causé par les attentats

Face à la mer, dans l’enceinte de la Villa Royale, bien connue comme havre de paix et de détente, onze victimes du terrorisme viennent de passer une semaine ensemble à Ostende. Une retraite de réhabilitation qui marque le début d’un vaste projet pilote visant à prendre en charge autrement les victimes des attentats. Parmi les premiers participants, on retrouvait notamment des survivants de Maelbeek et Zaventem, ainsi que des victimes du Bataclan ou de l’attentat survenu sur une plage de Sousse en Tunisie.